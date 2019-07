Magna riceve il premio FCA Supplier of the Year

Il fornitore di ricambi per autoveicoli Magna International Inc. è stato riconosciuto da Fiat Chrysler Automobiles con il premio 2018 Fornitore interno dell’anno alla recente conferenza dei fornitori e alla cerimonia di premiazione annuale dell’automotive. Il contenuto interno di Magna per FCA consiste in serie complete di sedili su veicoli come Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango e Chrysler Pacifica. Magna ha fornito posti per minivan FCA da quando la casa automobilistica ha inventato il segmento negli anni ’80, compreso lo sviluppo dei sedili Stow ‘n Go, che è alla sua quarta generazione oggi e che presenta sedili ridisegnati per l’ingresso nella terza fila e comfort e lato aggiunti supporto.

“FCA è nel mezzo dei cambiamenti di trasformazione e questi fornitori stanno aiutando a rendere possibile un futuro più forte per tutti noi”, ha dichiarato Scott Thiele, responsabile acquisti e supply chain di Magna, FCA – Nord America. “È un onore riconoscere i loro contributi e la loro dedizione, in quanto rappresentano i migliori del settore”. I destinatari del premio sono stati determinati in base a una valutazione delle prestazioni delle schede clienti di ciascuna società nel 2018, un sistema di valutazione che valuta le prestazioni del fornitore in termini di qualità, consegna, costi e garanzia e input da parte della leadership senior di FCA.