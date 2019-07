Vettel aspetterà le nuove regole del 2021 per decidere il suo futuro in F1

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha detto che aspetterà che l’annuncio delle nuove regole, fissato per il 2021, venga implementato per decidere il suo futuro in Formula 1. Ci sono state voci secondo cui il quattro volte campione del mondo potrebbe ritirarsi a fine stagione dopo un periodo di grande frustrazione con la Ferrari, sempre dietro Mercedes e Lewis Hamilton. Con l’emergere di Charles Leclerc, Vettel ha dovuto affrontare un aumento di pressione che non esisteva quando Kimi Raikkonen era il suo compagno di squadra, con il giovane monegasco a soli tre punti da Vettel in classifica.

Sebastian Vettel ammette che il suo futuro in F1 dipenderà da come saranno le nuove regole dopo il 2021

Secondo Crash.net , quando gli è stato chiesto se i nuovi regolamenti avrebbero influenzato la sua decisione di continuare, Vettel ha detto: “Certo, sì. Penso di aver ancora bisogno di valutare se le macchine saranno ancora eccitanti e la formula rimarrà interessante. Il tempo stringe ed è bello che mi sia stato chiesto. Abbiamo dato la nostra opinione e daremo nuovamente la nostra opinione e speriamo che la Formula 1 possa diventare ancora più spettacolare facendo i giusti giri per crescere e permetterci di correre e di sfidarci ed esplorare le nostre capacità”.