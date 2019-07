Bottas: in caso di addio a Mercedes guarda con interesse alla Ferrari

Valtteri Bottas dice di voler rimanere il compagno di squadra di Lewis Hamilton in Mercedes nel 2020, ma se questo non sarà possibile allora al finlandese piacerebbe guidare con la Ferrari. All’inizio di questa stagione, le possibilità di un nuovo contratto con Mercedes per il finlandese sembravano essere assai ridotte, dopo la sua deludente stagione del 2018, ma in questa stagione è sembrato più forte e più continuo, e a Silverstone è stato davvero difficile per il campione del mondo Hamilton prevalere.

Bottas dice che sarebbe felice di rimanere il compagno di squadra di Hamilton in Mercedes il prossimo anno. Il pilota ha detto: “Se non fosse stato per Lewis, forse avrei vinto più gare. Ma ad essere onesti, non cambierei nulla, perché la situazione mi aiuta a progredire e a ottenere di più. Voglio sfidarlo. Vorrei estendere il contratto per la prossima stagione”, ha detto Bottas a Canal Plus.

La Mercedes, tuttavia, si sta chiaramente guardando intorno e ha già Esteban Ocon, attualmente pilota di riserva e supportato da Toto Wolff, mentre le quote degli altri piloti tra cui George Russell salgono costantemente. Ma Bottas ha insistito: “Penso di aver dimostrato alla squadra che merito di rimanere alla Mercedes. Ma dovremo aspettare ancora qualche gara. Nulla è stato ancora firmato, ma sto cercando di continuare a fare progressi in modo che tutto vada bene. ”

In particolare, Bottas ha detto che sta puntando molto in alto nel caso in cui Mercedes non lo tenga, “Se dovessi lasciare la Mercedes, allora mi piacerebbe essere nella squadra che è al secondo posto. Al momento è la Ferrari. ” Sebbene al momento la Scuderia del cavallino rampante sembra voler confermare i suoi piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel, il tedesco sta attraversando un periodo di crisi con molti errori. Questi non fanno altro che alimentare le indiscrezioni secondo cui il tedesco lascerà la F1 alla fine di questa stagione o, in caso contrario, prenderà un periodo sabbatico. Vedremo dunque cosa accadrà.