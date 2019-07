Ferrari vince il Red Dot: Design Team of the Year 2019

Flavio Manzoni, direttore del Centro Stile Ferrari, e il suo team si sono aggiudicati il titolo Red Dot: Design Team of the Year 2019. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato tutti gli anni, dal 1988, ai team di design che hanno saputo realizzare un lavoro di progettazione all’avanguardia, raggiungendo dei nuovi standard nel settore.

Durante la stessa cerimonia, Ferrari ha conquistato anche il Trofeo Radius per l’eccellenza del design e, per il quinto anno consecutivo, il Red Dot: Best of the Best grazie alle ultime sue auto innovative.

Ferrari: Maranello conquista un nuovo riconoscimento importante

Fino al 25 agosto, ci sarà una mostra presso il Red Dot Design Museum di Essen, in Germania, in cui sarà presente una sezione dedicata proprio a Ferrari chiamata Designing Dreams: Ferrari Design Team. Qui verranno esposti tutti i modelli del cavallino rampante i quali hanno ricevuto un premio.

Inoltre, ci saranno varie foto catturate mentre il team di progettazione era a lavoro e un modello a grandezza naturale della Ferrari Monza SP1, premiata quest’anno come Red Dot: Best of the Best.

Con la collaborazione del dipartimento tecnico e di sviluppo, Flavio Manzoni e il suo team non si limitano a progettare auto ma veri e propri oggetti del desiderio. Usando le tecnologie più avanzate e un linguaggio di design unico, i designer creano veicoli capaci di proporre un’esperienza di guida incomparabile.

Basti pensare che negli ultimi 5 anni, Ferrari ha vinto 14 riconoscimenti al Red Dot Award: Product Design e 5 volte di seguito il Red Dot: Best of the Best.

Oltre alla Designing Dreams: Ferrari Design Team, ci saranno anche le mostre Milestones in Contemporary Design 2019 e Design on Stage 2019 sempre presso il Red Dot Design Museum di Essen. I visitatori potranno scoprire tutti i prodotti che hanno ricevuto un premio durante l’evento sfruttando i 4000 m² di spazio a disposizione.