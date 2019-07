Alfa Romeo Racing nomina Jan Monchaux come nuovo direttore tecnico

La Sauber Motorsport AG, che gestisce e gestisce il team Alfa Romeo Racing nel Campionato del Mondo di Formula Uno, è lieta di annunciare che il capo di aerodinamica, Jan Monchaux, sarà promosso alla posizione di direttore tecnico, a partire dal 1 ° agosto 2019. La mossa seguirà la partenza dell’attuale direttore tecnico, Simone Resta, alla fine del mese.

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing e CEO Sauber Motorsport AG ha dichiarato: “Voglio ringraziare Simone per il suo contributo alla progressione della squadra e gli auguro tutto il meglio per i suoi futuri appuntamenti. Per quanto riguarda Jan, sono lieto di averlo fatto salire al ruolo di Direttore Tecnico. Monchaux ha fatto finora un lavoro brillante e sono fiducioso che sarà in grado di guidare il nostro gruppo tecnico mentre la squadra continua il suo viaggio verso l’alto “.

Jan Monchaux, nuovo direttore tecnico di Alfa Romeo Racing ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di questa nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare nella mia nuova posizione: i proprietari, il consiglio di amministrazione e il team inviano un messaggio semplice ma forte a tutta l’azienda: stimano la continuità e credono nel team esistente e il lavoro che stiamo facendo, ora tocca a noi dimostrargli che stiamo agendo nel modo giusto, ma sono convinto che il nostro futuro sia luminoso “.