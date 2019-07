Brawn identifica la principale debolezza della Ferrari durante la stagione di F1 2019

L’amministratore delegato della Formula 1 Ross Brawn ritiene che il principale problema della Ferrari durante la stagione di Formula 1 2019 sia la gestione dei pneumatici. Sostiene che la loro mancanza di ritmo di gara durante il Gran Premio britannico ha confermato questo fattore. Intorno a Silverstone, la Mercedes ha riacquistato il proprio dominio dopo un weekend difficile in Austria. Nel giro di pochi giri, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono staccati dal gruppo lasciando i piloti Ferrari a combattere con le Red Bull.

Tuttavia, sabato, il miglior giro di Charles Leclerc in qualifica è stato abbastanza vicino a conquistare la pole position. L’uomo di Monaco era a meno di 0,100 secondi dalla pole position. Brawn analizza questo. “Quando si tratta di prestazioni in un giro veloce in qualifica, Charles Leclerc è stato fantastico, dato che ha perso solo la pole nel settore finale di una pista che non si adattava alle caratteristiche della SF90, specialmente nelle condizioni fredde, ” Brawn ha commentato il suo debrief sul Gran Premio d’Inghilterra.

“Tuttavia, in gara, la Ferrari è stata la terza migliore, lontana dalla Mercedes e dalle Red Bull. L’usura delle gomme sembra essere il tallone d’Achille della squadra“. Brawn, un ex uomo della Ferrari in persona, dice al team della Ferrari di lavorare immediatamente sui problemi se ancora vuole vincere il campionato del mondo di Formula 1. “Di nuovo a Maranello, devono capire perché è così e devono reagire rapidamente se vogliono mantenere vive le loro speranze di lottare per il campionato”, ha proseguito Brawn.