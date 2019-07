Vettel ha chiarito che il suo obiettivo è vincere un campionato del mondo con la Ferrari

Sebastian Vettel ha chiarito che è un suo obiettivo vincere un campionato del mondo con la Ferrari. Il pilota tedesco non ha ancora vinto un GP finora in questa stagione, ma si sta ancora concentrando sui suoi obiettivi e non vede l’ora di tornare al passato. Secondo alcune voci il pilota tedesco si potrebbe ritirare alla fine della stagione, ma in realtà sembra che le cose non stiano così e che l’ex campione del mondo sia ancora appassionato di questo sport e voglia tornare a vincere.

Vettel vuole vincere con la Ferrari il mondiale

“Vorrei correre ancora cinque o quattro campionati”, ha detto Vettel alla BBC Sport . ” Ma non guardo indietro non penso al fatto che ho vinto quattro campionati’. Voglio vincere ancora. Adoro le corse, amo lavorare con il team, se entriamo in un flusso di gare vincenti, riuscendo, facendo bene, questo è il brivido estremo, quindi è davvero questo il percorso che dobbiamo portare avanti, il modo per tornare nuovamente a vincere.”

Interrogato direttamente sul suo futuro in Formula 1, Vettel ha chiarito che ha fissato l’obiettivo di vincere con la Ferrari. “Voglio avere successo”, ha detto. “Voglio fare questo lavoro con la Ferrari. Se riuscirò, non lo so, ma è quello che voglio, ed è ciò che determina il mio futuro. Molto però dipenderà anche da dove è la Formula 1 sta andando. ” Vettel si riferisce al cambio di regole previsto dal 2021. Il tedesco spera che le cose inizino ad andare bene per lui e il suo team a Silverstone questo fine settimana.