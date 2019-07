La rete 5G sbarca nella produzione di auto: via al progetto

Il 5G sbarcherà prossimamente anche nel settore automotive, volontà della Mercedes, in un ambizioso progetto che comprenderà il fornitore di infrastrutture di rete Ericsson e la società di telecomunicazioni Telefónica Deutschland. Le tre compagnie svilupperanno insieme la prima rete basata sulla produzione di veicoli presso la “Factory 56″ di Sindelfingen in un’area estesa per oltre 20mila metri quadri. Quanto acquisito in termini di know-how con la rivoluzionaria iniziativa sarà, poi, sfruttato in altri stabilimenti. Una volta completata l’installazione, la nuova rete 5G realizzata da Ericsson e Telefónica Deutschland sarà, infatti, unicamente gestita dalla Casa tedesca per realizzare i propri modelli.

Rete 5G: Mercedes la introduce nell’automotive

“Con la ‘Factory 56’ non solo costruiamo l’impianto di produzione automobilistica intelligente del futuro, ma realizziamo anche la prima rete di telefonia mobile 5G a livello mondiale per l’assemblaggio di autoveicoli – ha dichiarato Jörg Burzer, membro del Divisional Board of Management di Mercedes-Benz Cars, Production & Supply Chain che ha aggiunto – Come inventori dell’automobile, stiamo portando ad un livello nuovo la digitalizzazione applicata alla produzione. Con l’installazione di una rete 5G locale, in futuro il collegamento in rete di tutti gli impianti ed i macchinari nelle fabbriche di Mercedes-Benz Cars diventerà ancora più intelligente e quindi più efficiente. Ciò apre opportunità completamente nuove nel campo della produzione”.

I benefici

L’iniziativa frutterà alla Stella tutta una serie di benefici: ottimizzerà i processi, la connessione dati e il rintracciamento dei prodotti nella catena di montaggio. Inoltre, la rete interna consentirà di riadattare tempestivamente l’attività alle esigenze future. Attraverso lo standard 5G macchinari ed impianti, collegati in maniera “smart”, impediranno a terzi l’appropriazione indebita dei dati sensibili.

“Stiamo inaugurando l’epoca 5G per gli stabilimenti industriali tedeschi, costruendo la più moderna rete di telefonia mobile per la più moderna fabbrica automobilistica del mondo”, ha aggiunto Markus Haas, CEO di Telefónica Deutschland. “Come fornitori di soluzioni di telecomunicazione e partner delle industrie, vantiamo una vasta esperienza nel campo delle reti private e della moderna tecnologia 5G, ed oggi la mettiamo a profitto nell’ambito della nostra cooperazione con Mercedes-Benz Cars”.