Ferrari: 30 supercar di Maranello arrivano nel Circolo Polare Artico

Ferrari si è recata ancora una volta nel Polo Nord ma mai come fatto questa volta. In particolare, 30 esemplari delle supercar di Maranello sono arrivate al Circolo Polare Articolo, tutte appartenenti al Club Passione Rossa.

Il gruppo di auto del cavallino rampante è stato guidato dal 3 volte campione di velocità Fabio Barone partendo dalla Finlandia. Il viaggio è stato completato dal gruppo di partecipanti dopo 850 km, affrontando sia pioggia che vento.

Ferrari: 30 vetture del cavallino rampante fanno visita a Babbo Natale

Le 30 Ferrari sono state accolte all’arrivo da Babbo Natale: “Sono felice che siate qui, do il benvenuto alla grande famiglia del Club Passione Rossa. Voglio ringraziarvi ancora per l’invito del 25 maggio a Roma e per il caldo benvenuto che mi avete dato. Spero che anche voi godrete di questa visita e vi invito a tornare ancora”.

Il viaggio è stato preparato e studiato nei minimi dettagli per quasi un anno in modo da portare al termine questo particolare record, cioè quello di far arrivare 30 vetture di Maranello nel Circolo Polare Artico. Oltre a Babbo Natale, c’era anche tantissima gente che ha scattato foto e selfie assieme ad auto, renne e ovviamente Santa Claus.

Oltre al record registrato in questa edizione, per la prima volta hanno partecipato due donne di 25 e 70 anni alla guida proprio di una Ferrari. Infine, gli organizzatori hanno ringraziato i partner importanti che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento: l’Ambasciata della Finlandia, Santa Claus Office, Castello delle Regine, Banca Mediolanum, Aerospace Gateway, Chino8 Neri, Visit Rovaniemi, Caffè Europa e Salaria Sport Village.