Fiat Toro Ultra arriverà entro la fine dell’anno

Durante la presentazione del model year 2020 del Toro, il marchio torinese ha stupito un po’ tutti mostrando una particolare versione chiamata Fiat Toro Ultra. Si tratta di una variante davvero speciale del popolare pick-up caratterizzata da dettagli unici.

Con il suo look più elegante, il veicolo è in grado di trasportare ottimamente tutti quei bagagli che non devono essere assolutamente bagnati. Questo è possible grazie alla copertura presente sul cassone. Fiat, infatti, sostiene che tale cover assicura un’ottima protezione contro la penetazione di acqua.

Fiat Toro: il marchio torinese presenta la particolare versione Ultra

La copertura presenta due ammortizzatori i quali permettono una facile apertura. Essa, inoltre, riesce a fondersi senza problemi con il resto del design del Fiat Toro Ultra. Secondo quanto riportato dallo storico brand di Torino, la cover è stata realizzata completamente in fibra di carbonio e può essere facilmente rimossa per trasformare il veicolo in un vero pick-up.

Presentato sotto forma di prototipo, il Toro Ultra sarà lanciato ufficialmente in Brasile nell’ultimo trimestre del 2019. Questo perché Fiat ha bisogno di apportare ancora alcune modifiche ed effettuare vari test. Resta da svelare anche il prezzo di vendita.

Come riportato in un articolo dedicato, il pick-up arriva con nuove funzionalità. La gamma parte con la versione Endurance dotata di cambio manuale. Tuttavia, è stata presentata anche una variante con pacchetto S-Design equipaggiata con vari dettagli estetici eleganti e una disponibilità nelle colorazioni Billet Silver, Deep Brown e Jazz Blue.

Oltre a questo, il model year 2020 propone un nuovo paraurti frontale, maggior robustezza, nuove caratteristiche di serie e un sistema di infotainment UConnect con display da 7 pollici. Per quanto riguarda le motorizzazioni, il veicolo è disponibile con motori E.torQ Evo 1.8 da 139 CV, Tigershark 2.0 da 182 CV e diesel MultiJet II da 170 CV.

I prezzi partono da 92.900 R$ (circa 21.944 euro) per la versione Endurance con propulsore Flex 1.8 e cambio manuale a 5 rapporti e arrivano a 159.900 R$ (circa 37.770 euro) per la variante Ranch con powertrain diesel 2.0, trazione integrale 4×4 e trasmissione automatica a 9 velocità.