Fiat mostra le prime foto del nuovo Toro con il pacchetto S-Design

Dopo aver annunciato il debutto del nuovo Fiat Toro sul mercato, Fiat ha rivelato lunedì 1 luglio ulteriori dettagli del nuovo pick up equipaggiato con il pacchetto opzionale S-Design. Il kit di personalizzazione costa $ 5.000 ed è offerto come opzione per le versioni di Freedom 1.8 flex automatico e Freedom 2.0 turbodiesel, e il pick up opzionale costerà 114,990 e 145,990 real brasiliani, rispettivamente, a seconda del motore scelto.

Il pacchetto S-Design per il pick up Fiat Toro è stato svelato da Fiat con una serie di foto

Secondo Fiat, la Fiat Toro Freedom S-Design offre un look molto più aggressivo ed esclusivo e può essere personalizzata con qualsiasi colore esterno (Billet Silver, Deep Brown, Jazz Blue, Ambient White, Polar White, Colorado Red, Black Carbonio, grigio antico e rosso tribale). All’esterno, ci sono le strisce adesive sul tetto e loghi speciali, che creano una nuova identità visiva. Il pacchetto include anche staffe laterali in nero (di solito sono cromate) e vernice grigia su oggetti come gli specchietti retrovisori esterni. All’interno, il pacchetto S-Design aggiunge colori scuri. In questa configurazione Fiat Toro è dotato di speciali coperture nella zona laterale. Volante e cambio sono in pelle con cuciture nere. I loghi si trovano anche all’interno dove il grigio opaco e il nero dominano.