Kimi Raikkonen mette in guardia i rivali in vista del GP di Gran Bretagna

Alfa Romeo Racing ha raccolto tre punti in quello che è stato un fine settimana molto utile per la squadra in Austria nel Gp che si è corso al Red Bull Ring. Kimi Raikkonen crede che questo tipo di forma continuerà nel weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con l’obiettivo di sfidare la Renault nel campionato costruttori. “Come squadra, abbiamo mostrato miglioramenti nell’ultimo paio di gare e penso che la Gran Bretagna sia un altro posto dove possiamo fare bene”, ha dichiarato un fiducioso Raikkonen.

Kimi Raikkonen è fiducioso in vista del Gran Premio d’Inghilterra

Fino al Gran Premio d’Austria, Kimi Raikkonen aveva segnato tutti i punti per l’Alfa Romeo durante la stagione di Formula 1 del 2019. Il 39 enne non mostra segni di invecchiamento in pista, ma è ancora molto tradizionale quando si tratta dei gusti per quanto concerne i vari circuiti. ” Il circuito di Silverstone è sempre un buon posto in cui tornare. È una pista vecchia scuola ed è piuttosto divertente da affrontare, soprattutto nelle curve veloci. Come sempre, dovremo fare un lavoro perfetto perché i margini sono molto piccoli tra i team, ma sono fiducioso di poter ottenere con la mia monoposto un altro buon risultato “, ha aggiunto Raikkonen.