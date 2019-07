Ferrari F12tdf: uno speciale esemplare da 800 mila euro in vendita in Germania

Anche se la 812 Superfast è più moderna e potente della Ferrari F12tdf, in realtà quest’ultima è quella più desiderata dalle persone. Maranello ha presentato la F12 Tour de France nel 2015 come successore spirituale della 599 GTO.

Seppur non abbia il badge GTO della 599 focalizzata sulla pista, la F12tdf riesce ad essere una degna sostituta sotto qualunque aspetto. Pensiamo che sia addirittura migliore, soprattutto se si considerano esemplari come quello in vendita da Hollman International in Germania.

Ferrari F12tdf: ecco un particolare esemplare nella colorazione Rosso Fuoco

La particolare e straordinaria tonalità di rosso che ricopre la carrozzeria di questa vettura si chiama Rosso Fuoco. Si tratta di una colorazione molto più scura della solita Rosso Corsa. Su questo esemplare, però, sono incluse una serie di opzioni che non troviamo su nessun’altra Ferrari F12tdf.

Nello specifico, il rivenditore tedesco riporta che la supercar propone fari in fibra di carbonio, terminali di scarico in titanio, parabrezza termico, cerchi forgiati da 20” e kit sospensioni. Per quanto riguarda l’abitacolo, è bello come l’esterno. Il sedile del guidatore è dotato di poggiatesta e laterali rifiniti in alcantara nera mentre al centro c’è alcantara rossa.

Il sedile del passeggero, invece, propone sempre alcantara rossa e nera ma disposta al contrario. Sia il lato guidatore che quello passeggero della vettura sono ulteriormente distinti con alcantara rossa sul pannello delle portiere del passeggero e nera su quello del guidatore.

Coloro che sono interessati a questa Ferrari F12tdf dovranno sborsare ben 799.000 euro. Parliamo di una cifra sicuramente non molto appetibile ma bisogna considerare tutte le caratteristiche esclusive più i soli 650 km percorsi.

Vi ricordiamo che la vettura è stata presentata ufficialmente l’8 novembre 2015 con l’intento di omaggiare la gara Tour de France dove Maranello fu protagonista tra gli anni ‘50 e ‘60.

L’auto venne prodotta in soli 799 esemplari, tutti equipaggiati dallo stesso motore V12 aspirato da 6.3 litri della F12berlinetta ma potenziato a 780 CV a 8500 giri/min e 705 nm di coppia massima. La Ferrari F12tdf è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8 secondi.