Ferrari: secondo Toto Wolff avrebbe dovuto vincere almeno 3 Gran Premi nel 2019

Il capo della Mercedes Toto Wolff crede che i rivali della Ferrari siano stati “sfortunati” finora in questa stagione e che avrebbero potuto facilmente vincere tre Gran Premi già nel 2019. In Austria, l’ ultima volta, Charles Leclerc è partito in pole e ha trascorso gran parte della gara in prima posizione, prima che un determinato Max Verstappen superasse il pilota della Ferrari a pochi giri dal termine.

Il capo della Mercedes Toto Wolff crede che i rivali della Ferrari siano stati “sfortunati”

Una situazione simile per la Ferrari si è verificata in Bahrain dove solo un guasto al motore ha impedito a Charles Leclerc di assaporare la sua prima vittoria in Formula 1. Sebastian Vettel ha tagliato il traguardo al primo posto in Canada, ma è stato penalizzato con una penalità di cinque secondi per essere rientrato pericolosamente in pista. A RaceFans è stato chiesto a Wolff se fosse rimasto scioccato dal fatto che la Red Bull avesse vinto una gara prima della Ferrari in questa stagione, e ha risposto: “Penso che la Ferrari sia stata davvero sfortunata in questa stagione.”

“Avrebbero potuto vincere già tre volte, anche se la Red Bull era la vettura più veloce in pista (in Austria). “Non credo che la strategia delle gomme della Ferrari sia stata un errore perché alla fine hanno effettuato solo pochi giri sulla gomma dura. Credo che la combinazione tra Max, il telaio Red Bull e il motore Honda sia stata la migliore. ”