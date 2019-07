Fiat S76: uno dei soli due esemplari mostrato al Goodwood FoS 2019

Al Goodwood Festival of Speed 2019 è stata avvistata anche una Fiat S76 del 1911, uno dei soli due esemplari realizzati de “La belva di Torino”. Molti conoscono questa vettura anche per il suo motore a 4 cilindri da 28,4 litri.

Costruita con l’unico obiettivo di demolire il record di velocità terrestre detenuto allora dalla Blitzen Benz, la Fiat S76 riuscì a raggiungere una velocità massima di circa 200 km/h sulla spiaggia di Saltburn Sands, in Inghilterra.

Fiat S76: Duncan Pittaway partecipa al FoS 2019 con uno dei due esemplari costruiti

Tuttavia, la stessa vettura riuscì a raggiungere i 225 km/h nel dicembre del 1913 a Ostenda, in Belgio. Proprio in quell’anno, però, non venne incoronata come l’auto più veloce in quanto non riuscì a finire il giro di ritorno.

Il suo grande motore a 4 cilindri in linea, collegato a una trasmissione a 4 rapporti, da 290 CV a 1900 giri/min ha dovuto spingere una vettura da 1650 kg, un peso sicuramente alto per quell’epoca.

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la vettura finì in Australia senza motore. Qualche anno dopo, l’auto venne ricostruita con motore Stutz ma distrutta in un incidente all’inizio degli anni ‘20.

Duncan Pittaway, l’uomo presente alla guida della Fiat S76 che vedete in video a fine articolo, riuscì a recuperare il telaio nel 2003 e successivamente trovò il powertrain dell’altro esemplare. Per quanto riguarda il corpo, il radiatore e il cambio sono stati costruiti usando i vecchi disegni e le vecchie fotografie originali di Fiat. Il veicolo restaurato fece la sua apparizione sempre al Goodwood Festival of Speed ma del 2015.

Parlando meglio del propulsore, si tratta di un’unità biblocco con avviamento ad aria compressa con 3 candele per cilindro, accensione con magnete a bassa tensione, raffreddamento ad acqua, trasmissione con catena, sospensioni ad assale rigido e tanto altro ancora.