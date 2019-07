Vettel chiede che le regole siano semplificate

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha chiesto un regolamento semplificato dopo aver descritto le attuali regole della F1 come “un po’ confusionarie”. Nelle ultime settimane, sono state le regole che hanno fatto la differenza, con incidenti e indagini sia nel Gran Premio Canadese sia in quello austriaco. A Montreal, il pilota tedesco della Ferrari è stato penalizzato per un pericoloso rientro in pista. La penalizzazione ha negato a Vettel la sua prima vittoria stagionale.

Vettel chiede regole più semplici in Formula 1

Due gare dopo in Austria, il sorpasso di Max Verstappen a Charles Leclerc è stato oggetto di un’indagine che è avvenuta alcune ore dopo la gara, con la decisione di “non intraprendere ulteriori azioni”. Con le regole al centro dell’attenzione, ci sono state alcune critiche a questo sport e il quattro volte campione, Vettel crede che sia necessario un rinnovamento.

In un’intervista rilasciata a GPToday.net, il tedesco ha dichiarato: “Penso che il problema sia che ora abbiamo così tante regole che cercano di mettere per iscritto ciò che non si può scrivere. È solo un po’ un casino, non riesco a pensare a nessun altro sport dove caso per caso, le cose sono esattamente le stesse. Le cose sono sempre un po’ diverse e nel nostro sport è difficile mettere tutto per iscritto, dobbiamo semplificare e dare maggiori libertà ai team e ai piloti”.