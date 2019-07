Ram 1500: la versione diesel arriva finalmente anche in Australia

Il braccio destro australiano di Ram ha annunciato nelle scorse ore i prezzi per la tanto attesa versione diesel del suo apprezzatissimo Ram 1500. Partiamo subito dicendo che la variante a gasolio del pick-up è disponibile solo nell’allestimento Laramie e parte da 109.950 dollari australiani (circa 67.768 euro).

Naturalmente, questo nuovo modello continua ad essere basato sul 1500 Classic di precedente generazione che attualmente viene prodotto negli Stati Uniti assieme all’ultimo model year rilasciato lo scorso anno.

Ram 1500: circa 68.000 euro richiesti in Australia per la versione EcoDiesel

Alex Stewart, responsabile di Ram Australia e Nuova Zelanda, ha confermato che il lavoro per convertire la serie DT del pick-up per la guida a destra è già iniziato. Oltre a questo, il dirigente ha detto che il lancio della versione diesel del Ram 1500 è stato ritardato in parte per la grande richiesta del 1500 con V8.

Stewart afferma che i dipendenti dello stabilimento di Clayton (Melbourne) hanno dovuto lavorare di più per smaltire gli oltre 460 ordini rimasti. Proprio come il MY 2019 del pick-up, il Ram 1500 diesel dispone del logo del brand in grassetto sulla parte frontale. Oltre al nuovo badge, troviamo una telecamera posteriore per la retromarcia e il controllo del freno del rimorchio.

In merito alla versione diesel, Alex Stewart ha detto che le immatricolazioni di questa variante potrebbero rappresentare solo circa il 10% circa delle vendite del Ram 1500 poiché sarà rivolto solo ad alcune persone che non hanno bisogno di tanta capacità di traino e di carico. Mentre il 1500 V8 è in grado di trainare fino a 4,5 tonnellate, la versione a gasolio supporta massimo 3500 kg.

Sotto il cofano del Ram 1500 EcoDiesel troviamo un motore V6 turbodiesel da 3 litri di tipo Euro 5 disponibile in commercio dal 2014 che ha subito vari aggiornamenti per adattarlo al meglio alle leggi antinquinamento.

Tale propulsore è in grado di erogare una potenza di 243 CV a 3600 giri/min e 569 nm di coppia massima a 2000 giri/min, quindi meno potente del V8 benzina da 5.7 litri che troviamo sull’altro modello (395 CV/556 nm).

Altre caratteristiche proposte dal pick-up includono sedili riscaldati, cerchi in lega da 20”, sistema di infotainment UConnect con display touch da 8.4 pollici, supporto Android Auto e Apple CarPlay, sistema audio Alpine con 9 altoparlanti, climatizzatore bi-zona e tanto altro ancora.