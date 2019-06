Alfa Romeo e Jeep: nuovo punto vendita all’Estoril

Il gruppo Santogal, che è stato il primo concessionario Alfa Romeo e Jeep in Portogallo, ha un nuovo spazio all’Estoril dedicato a questi due marchi di Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Le nuove strutture, situate in Avenida da República, sono collocate solo a breve distanza (circa 100 metri) da un’altra concessionaria del gruppo Santogal, che è ancora in funzione, con la nuova area che fornisce esclusivamente supporto commerciale e tecnico ai veicoli Alfa Romeo e Jeep. Il nuovo concessionario copre un’area totale di 660 m 2, spazio che consente di integrare uno stand per ciascuna delle marche e di esporre l’intera gamma di Alfa Romeo e Jeep. C’è ancora spazio per un’area riservata alla vendita di usato.

Fiat Chrysler Portogallo annuncia un nuovo punto vendita per i due celebri marchi

Secondo FCA Portugal, questa apertura non potrebbe essere più tempestiva, perché se da un lato rappresenta parte di una zona strategica per i due marchi, dall’altro avviene in un buon momento: “Le nuove installazioni esclusive daranno una maggiore proiezione ad entrambi i marchi, in un momento in cui le due celebri case automobilistiche si preparano a introdurre nuovi modelli nel mercato portoghese ” ha confermato il portavoce della divisione portoghese del gruppo Fiat Chrysler Automobiles.