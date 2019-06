Marcus Ericsson tornerà in F1 per il test Pirelli la prossima settimana

Marcus Ericsson tornerà in Formula 1 con Alfa Romeo in un test sugli pneumatici del 2020 al Red Bull Ring per conto di Pirelli la prossima settimana. Il test è uno di una serie organizzata da Pirelli per consentire a tutti i team di giocare un ruolo nello sviluppo delle costruzioni e dei compound del pneumatico del prossimo anno con sessioni su una varietà di circuiti. Ericsson ha guidato per l’ex team Sauber nel 2015-18, ed è stato mantenuto come “ambasciatore del marchio e terzo pilota” quando è diventato chiaro che non avrebbe mantenuto il suo posto di guida per il 2019 quando la squadra ha fatto firmare Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

L’ex pilota di Alfa Romeo torna in F1 per i test per le gomme Pirelli

Successivamente si è trasferito in IndyCar con il team Arrow Schmidt Peterson Motorsports, e attualmente si trova al quindicesimo posto nel campionato, ottenendo come miglior piazzamento un secondo posto a Detroit. Ericsson è in grado di andare in Austria per il test, perché ha una pausa di due weekend liberi tra l’ultima gara IndyCar a Road America e la prossima gara che si disputerà a Toronto il 14 luglio.