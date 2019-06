Ferrari California T: una one-of-one verrà messa presto all’asta

Questa fantastica Ferrari California T del 2018, che vi proponiamo in questo articolo, appartiene alla serie di modelli 70th Anniversary creata da Maranello.

Nello specifico, il cavallino rampante ha realizzato 70 diverse livree particolari per la vettura per celebrare il suo 70° anniversario e questa Ferrari California T è l’unica al mondo ad avere la livrea n° 54, ispirata alla vettura da corsa F40 di maggior successo nella storia e l’unica F40 ad aver mai vinto un campionato FIA.

Ferrari California T: Silverstone Auctions proporrà un esemplare davvero unico

La speciale auto ha percorso appena 125 km e ha la guida a destra, il che la rende una Ferrari in edizione limitata ancor più rara. Silverstone Auctions offrirà questa California T durante la vendita Classic Sale che si terrà il 27-28 luglio.

La livrea di questo esemplare n° 54 dispone di una carrozziera in Bianco Italia con strisce Giallo Modena e Rosso Corsa. Oltre a questo, sono presenti vari optional come i longheroni laterali in carbonio, i sedili completamente elettrici, il sistema di antifurto Navrak e altro ancora.

Vi ricordiamo che la Ferrari California T divenne la prima vettura del cavallino rampante ad avere il moderno motore V8 biturbo e ha avuto il compito di sostituire la California come modello entry-level.

Il propulsore da 3.9 litri è in grado di erogare una potenza di 560 CV e 755 nm di coppia massima, permettendo alla supercar di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 315 km/h.

Anche se la California T non è sicuramente la Ferrari più bella e desiderabile disponibile al momento, questa particolare edizione potrebbe permettergli comunque di essere venduta a una cifra compresa fra le 255.000 e le 285.000 sterline (circa 284.850-318.362 euro).