Ferrari 250 GT Europa Vignale vince il Concours Élégance Suisse

In occasione della quarta edizione del Concours d’Élégance Suisse (CES), che si è svolto lo scorso weekend presso il Castello di Coppet (alle porte di Ginevra), la Ferrari 250 GT Europa con carrozzeria Vignale del 1953 ha vinto il titolo Best of Show.

Oltre a questo prestigioso premio, la stessa vettura di Maranello, che debuttò per la prima volta nel 1953 al Salone di Parigi, ha vinto un altro premio altrettanto importante, il Prix d’Exception, assegnato dal presidente della giuria Achim Ansheidt, diretto del reparto design di Bugatti.

Ferrari 250 GT Europa Vignale è Best of Show al Concours d’Élégance Suisse

La quarta edizione del Concours d’Élégance Suisse ha visto la partecipazione di oltre 3000 spettatori paganti e inoltre ha dato la possibilità a molti svizzeri di mostrare le proprie auto a cui sono stati assegnati diversi premi e trofei.

Fra le caratteristiche tecniche proposte dalla storica vettura di Maranello, abbiamo un motore da 2.9 litri sviluppato prima da Lampredi e poi da Colombo. Tale propulsore, abbinato alla trazione posteriore e a un cambio manuale a 4 marce, consentiva alla vettura di raggiungere una velocità massima di 218 km/h.

Oltre alla Ferrari 250 GT Europa Vignale, anche le Delahaye 135 Cabriolet carrozzata Tuescher del 1938 (Delahaye, 125 Anni di Eleganza e Sportività), Bugatti Type 57 C Stelvio del 1938 (110 Anni della Marca, Eleganza Sportiva), Bentley Mark VI Cresta II 1951 con carrozzeria Facel Metallon (Bentley dal 1919, Le Auto da Crewe), Bentley 8 litri Drop Head Coupe Thrupp & Maberly del 1932 (Bentley, dal 1919, Da Cricklewood a Derby), Citroen DS19 M décapotable del 1965, Hispano Suiza K6 Cabriolet del 1935 carrozzata Brandone di Kevin Cogan e Ferrari GT 250 Berlinetta del 1961 appartenente a Collection Modena Cars (Best of Sound BOSE) si sono portate a casa i rispettivi premi.