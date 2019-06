Fiat Professional promuove l’adozione di cani

Nell’ambito del Progetto Happy Dogs, promosso da Fiat Professional dal 2018, si è tenuto l’evento Otra Belleza Canina, un concorso di bellezza con l’obiettivo di far adottare ai visitatori gli animali domestici partecipanti. Finca Astilbe, con sede a Madrid, è stata il luogo scelto per realizzare questa iniziativa, progettata per tutta la famiglia, alla quale hanno partecipato 20 cani di Salvando Peludos e ACUNR. La giornata è stata caratterizzata da un’agenda completa di attività e aree ricreative e ha incluso celebrità di vari settori, come l’ex giocatore di basket Joe Arlauckas, l’attore Fernando Tejero e i presentatori televisivi Carlos Sobera e Roberto Brasero.

Le persone che hanno adottato un cane hanno ricevuto cibo in omaggio, per gentile concessione di Gosbi. Inoltre, gli animali riceveranno un trattamento antiparassitario esterno annuale da parte di Bayer e usufruiranno di esami gratuiti presso l’Ospedale Veterinario Retiro.

In Another Dog Beauty sono stati organizzati colloqui e workshop, con argomenti importanti come la salute, l’igiene e l’alimentazione degli animali e i partecipanti hanno potuto usufruire di aree di gioco e aree gastronomiche. Inoltre, due parate sono state tenute come parte del concorso, in cui sono stati premiati vari animali, tra cui il più simpatico, il più fedele o il più coccolone, tra gli altri.

Fiat Professional fa parte di questo progetto, all’interno della sua strategia di responsabilità sociale d’impresa e ha donato un Dobló Cargo Natural Power, una versione bifuel che può essere alimentata con benzina e gas naturale compresso, a varie entità che lavorano per la cura dei cani. Speriamo vivamente che il marchio di FCA continui con questo tipo di iniziative.