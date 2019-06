FCA France cambia il suo comitato di gestione

Importanti cambiamenti sono stati annunciati nelle scorse ore in FCA France. Sotto la direzione di Jérôme Monce, amministratore delegato del gruppo italo americano in Francia, il comitato di gestione di Fiat Chrysler Automobiles in terra transalpina è stato appena ridisegnato. Hervé Pizay, già direttore del servizio Mopar, Parts & Customer Care France, diventa infatti responsabile della flotta e delle vendite aziendali. Amélie Bénard gli succede come direttore Mopar Service, Parts & Customer Care France, posizione che aveva precedentemente ricoperto per Fiat Chrysler Automobiles nella regione del Benelux.

Il comitato di gestione di FCA France è stato appena modificato con 3 importanti cambiamenti

Infine, segnaliamo anche che il 12 giugno scorso, Alessandro Battista ha assunto la gestione del marchio Fiat Professional, in sostituzione di Marina Picard, che lascia l’azienda. Queste nomine completano quelle fatte il 1 ° aprile scorso dal gruppo italo americano. Stéphane Labous è ora responsabile del marchio Alfa Romeo e Jeep, oltre alle sue responsabilità di marketing trasversali. Sempre in quella data Philippe Vautier è stato invece nominato direttore dei marchi Fiat e Abarth in Francia.

Ti potrebbe interessare: FCA France: per la divisione transalpina del gruppo italo americano importante cambiamento al suo organigramma