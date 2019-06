Zastava 750: la Fiat 600 macedone convertita in un veicolo full electric

A Skopje, la capitale della Macedonia, è stata avvistata una piccola auto celeste che sembra parecchio simile alla Fiat 600. Si tratta della Zastava 750, una versione della 600 prodotta su licenza dall’inizio degli anni ‘60 fino alla metà degli anni ‘80 nella città di Kragujevac (Serbia).

In particolare, la vettura è stata avvistata per strada mentre girava senza produrre alcun rumore in quanto è stata trasformata in un veicolo completamente elettrico.

Zastava 750: BB Classic Cars rende completamente elettrica questa vettura d’epoca

L’idea nasce da BB Classic Cars, un’azienda presente proprio a Skopje che si occupa di restaurare auto d’epoca e di convertire alcune di queste in veicoli elettrici usando un fondo d’innovazione messo a disposizione dal Governo che in parte promuove l’impiego di tecnologie più ecologiche.

BB Classic Cars ha convertito la particolare Zastava 750 sostituendo il motore a benzina con un’unità elettrica. Milorad Kitanovski, direttore dell’azienda, ha dichiarato che le prestazioni offerte dalla particolare Fiat 600 sono le stesse e addirittura migliori del modello originale.

Il powertrain propone un potenziale di gran lunga maggiore ma la società ha deciso di limitare la velocità a 120 km/h. Il propulsore elettrico proviene dalla tedesca Kessler che ha uno stabilimento di produzione proprio in Macedonia.

Purtroppo, Kitanovski non ha detto quanti soldi sono stati spesi per effettuare la conversione ma ha rivelato che la piccola vettura è capace di garantire 150 km di autonomia con un tempo di ricarica di circa 3 ore usando un caricatore domestico oppure appena 15 minuti con uno rapido.

Il costo della corrente per 3 ore di ricarica è inferiore a 1 euro, secondo quanto affermato dal direttore di BB Classic Cars. Il prezzo è fissato attorno ai 20.000 euro e il modello è rivolto principalmente agli acquirenti internazionali.