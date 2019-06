Alonso: “Charles Leclerc ha tutto per raggiungere il successo”

Secondo Fernando Alonso il giovane pilota della Ferrari Charles Leclerc ha dimostrato di avere le qualità necessarie per raggiungere il successo in Formula 1. “Charles ha un grande talento e ha fatto delle utili esperienze in Alfa Romeo e nel Ferrari junior team, ” ha detto Fernando Alonso. “Questo primo anno in Ferrari sarà difficile, sentirà molta pressione e dovrà assimilarlo. Ma per il futuro, penso che abbia tutte le credenziali per avere molto successo.”

Charles Leclerc ha le qualità per diventare un campione secondo Fernando Alonso

Il pilota asturiano sa bene qual è la pressione per chi guida una Ferrari, soprattutto quando la squadra italiana non vince titoli da diversi anni. Dopo una promettente pre – stagione la delusione è tornata a stabilirsi a Maranello e la pressione comincia a prendere il sopravvenuto su Sebastian Vettel e Mattia Binotto.

“Pazienza. Non è facile quando sei impegnato quasi ogni fine settimana, ti aspetti una vittoria e la Ferrari è la squadra più conosciuta e amata del mondo “, ha detto. ” Quando gareggiavo lì, mancavano abilità e risorse tecniche, ma eravamo molto competitivi. Ora l’auto è molto competitiva, ma il clima di eccessiva pressione non aiuta. E poi la Mercedes è molto forte “, ha concluso l’ex campione del mondo.