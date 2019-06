FCA premia i migliori fornitori in America Latina

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ha assegnato premi ai suoi migliori fornitori nella regione latinoamericana. L’Annual Supplier Conference & Awards 2019 si è tenuta giovedì 13 giugno a Belo Horizonte (MG). Questa premiazione è servita anche a lanciare un messaggio ai principali partner dell’azienda: raggiungere gli obiettivi e garantire gli incentivi del programma Rota 2030, che offre incentivi fiscali ai produttori di veicoli e ricambi auto in cambio di investimenti in ricerca e sviluppo, aumento dei livelli di efficienza energetica, adozione di sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli e nazionalizzazione dei componenti strategici.

Le premiazioni di quest’anno hanno riguarsato 14 aziende in 16 categorie (otto delle quali forniscono materiale di produzione diretto). Si tratta dei fornitori che si sono maggiormente distinti per il loro impegno a fornire valore con innovazione, qualità, affidabilità, competitività, in linea con i principi FCA di collaborazione proattiva, miglioramento continuo, integrità, empatia e advocacy, pensiero a lungo termine, trasparenza reciproca, urgenza e responsabilità sociale.

Il tema dell’incontro era “Il nostro piano, il nostro futuro”, in cui uno dei principali temi trattati era il programma Rota 2030. Il presidente di FCA Latam, Antonio Filosa, ha evidenziato che la base di fornitori della compagnia nella regione è uno dei pilastri strategici espansione di FCA. “Abbiamo i migliori fornitori della categoria che contribuiscono al movimento per rinnovare ed espandere la nostra gamma di prodotti e sono partner nello sviluppo tecnologico dei nostri prodotti”, ha dichiarato Antonio Filosa.