Alfa Romeo Racing: il commento post GP del Canada

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing e CEO Sauber Motorsport AG ha dichiarato subito dopo il Gran Premio del Canada: “Dopo essere stati molto vicini alla Q3 di ieri, eravamo convinti che avremmo potuto fare una buona prestazione in gara, tuttavia, una sosta imprevista per Kimi Raikkonen a causa di una striscia di visiera non sua e un contatto nel primo giro che ha coinvolto Antonio Giovinazzi ci ha impedito di competere per arrivare in zona punti. Stiamo lavorando per capire le prestazioni delle gomme e sfrutteremo al meglio gli sviluppi che abbiamo ottenuto per migliorare nelle prossime gare. Cercheremo di recuperare la velocità che abbiamo mostrato all’inizio della stagione e rientrare in zona punti “.

Ecco cosa hanno detto i piloti e il team principal di Alfa Romeo Racing dopo il Canada

Kimi Raikkonen giunto 15 esimo con la sua Alfa Romeo Racing ha dichiarato: “Non è stato un weekend facile, non è una gara facile, perché non avevamo la velocità per lottare per la posizione, alcuni giri sembrava andare meglio, poi c’erano giri in cui abbiamo faticato a trovare grip, abbiamo del lavoro da fare e anche noi cercare di ottenere nuove componenti e questo dovrebbe aiutarci a tornare nella lotta per i punti “. Antonio Giovinazzi invece ha detto: “Finire in P13 è una vera delusione, soprattutto perché pensavamo di avere la velocità per recuperare alcuni posti in gara.” Il ritmo non era proprio il massimo. Dobbiamo trovare una soluzione perché sembriamo perdere la competitività la domenica e questo ci fa davvero male. ”