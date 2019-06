Lewis Hamilton ammette la superiorità della Ferrari nelle qualifiche del GP del Canada

Lewis Hamilton attuale leader nella classifica piloti del mondiale di Formula 1 del 2019 ha ammesso che il pilota tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel, ha meritato la pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Canada. Il pilota inglese dimostrando una grande sportività ha confermato che la Ferrari ieri ha dimostrato di essere superiore alla Mercedes nel circuito Gilles Villeneuve di Montreal. Hamilton non ha nulla da rimproverarsi. Il campione britannico dice di aver fatto tutto il possibile e lo stesso pensa della sua scuderia. Semplicemente la Ferrari in questo caso è stata impeccabile.

Lewis Hamilton ammette la superiorità di Ferrari in Qualifica ma è pronto a dare battaglia nel GP di oggi

Lewis Hamilton però rimane ottimista per la gara. Le cose infatti potrebbero cambiare quest’oggi quando si correrà il Gran Premio del Canada. In particolare il pilota inglese è contento di essere quanto meno riuscito a qualificarsi in mezzo alle due Ferrari. Hamilton spera dunque di partire bene in questo Gran Premio per poter sperare di regalare la settima vittoria consecutiva alla sua Mercedes. Le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc ovviamente cercheranno di regalare la prima soddisfazione stagionale ai propri tifosi che fino ad oggi hanno dovuto ingoiare moltissime delusioni.