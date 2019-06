Formula 1: in Canada Vettel in pole position davanti a Hamilton

Il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Canada e domani partirà dunque dalla prima posizione. Fantastica prestazione di Vettel che sul circuito di Montreal conquista la sua prima pole stagionale. Per il pilota tedesco della Ferrari questa è la 56esima pole della carriera. Con il tempo di 1:10.240 Vettel è dunque riuscito a superare tutti. Al secondo posto troviamo il pilota di Mercedes, Lewis Hamilton che ha ottenuto un tempo di 1:10.446. Terzo posto per l’altra Ferrari di Charles Leclerc con il tempo di 1:10.920.

Prima pole stagionale in Canada per Sebastian Vettel

Daniel Ricciardo con la Renault si è classificato al quarto posto. Solo sesto Bottas con l’altra Mercedes, undicesimo Verstappen che non è nemmeno riuscito a qualificarsi per la Q3. Sebastian Vettel non partiva in pole dal Gran premio di Germania del 2019. Si spera ovviamente che questo possa essere l’inizio della riscossa per la scuderia del cavallino rampante che fino ad ora ha sofferto molto in questo mondiale di Formula 1 nonostante i favori della vigilia. Per quanto riguarda invece le due Alfa Romeo Racing, 13 esimo Antonio Giovinazzi. Molto male Kimi Raikkonen che si deve accontentare della 17 esima posizione.