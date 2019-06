TCR Australia: l’ Alfa Giulietta di O’Keffle in pole position

Dylan O’Keeffe partirà dalla pole position dopo aver fatto tirato un acuto in una sessione di qualifiche del TCR in Australia a Phillip Island. Il pilota ASM Alfa Romeo ha salvato il suo meglio fino agli ultimi istanti per staccare la pole dal leader della categoria Will Brown (HMO Customer Racing, Hyundai) con un impressionante 1:35.98.

Jason Bright (Alliance Autosport, Volkswagen), che per breve tempo ha tenuto la pole provvisoria, è stato il terzo più veloce e condividerà la seconda fila con Tony D’Alberto della Honda di Wall Racing.

Un certo numero di piloti ha faticato inizialmente con Andre Heimgartner (Kelly Racing, Subaru) e Alex Rullo (Kelly Racing, Opel/Holden) andando fuori pista.

Heimgartner ha rivelato che un interruttore dell’abitacolo è stato accidentalmente premuto causando un malfunzionamento, mentre Rullo ha portato troppa velocità nella curva 1 ed è stato proiettato sull’erba, prima di rientrare in curva 2.

TCR: i tempi delle qualifiche e la Pole dell’ Alfa Giulietta

Di seguito sono riportati i tempi delle qualifiche di tutti i piloti che hanno preso parte alla sessione: