Alfa Romeo Giulietta Sport arriva in Spagna: si parte da 25.800 euro

L’Alfa Romeo Giulietta è una delle auto più vecchie presenti sul mercato. In particolare, in Spagna arrivò nel 2010. In questi anni, la compatta del Biscione ha ricevuto diversi aggiornamenti che hanno modificato alcune cosette.

Nel mercato spagnolo, la casa automobilistica milanese propone la sua Alfa Romeo Giulietta solo con due opzioni di motore. Tuttavia, nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo della versione Sport per dare una svecchiata alla vettura.

Alfa Romeo Giulietta: l’allestimento Sport sbarca nel mercato spagnolo

Il nuovo allestimento aggiunge elementi di design volti ad aumentare il dinamismo dell’auto, oltre a proporre una maggiore dotazione. Il prezzo di partenza per l’Alfa Romeo Giulietta Sport è di 25.800 euro per la versione benzina. Ma andiamo con calma.

La versione Sport della compatta è stata presentata in anteprima al Salone di Ginevra 2019 e ora sta raggiungendo il mercato spagnolo. A livello estetico, troviamo dei paraurti con inserti rossi, dei sottoporta laterali dello stesso colore della carrozzeria, dei terminali di scarico sovradimensionati, delle maniglie delle portiere e delle calotte degli specchietti con finitura Dark Miron, dei fari scuri con interno Carbon Look e dei cerchi in lega da 17” in antracite.

Per quanto concerne l’abitacolo, la nuova Alfa romeo Giulietta Sport propone sedili sportivi in tessuto misto e rivestimento in alcantara nero, inserti in rosso a contrasto e pedali in alluminio. Presente anche il pack Alpine composto da display da 7 pollici per l’infotainment, Apple CarPlay, Android Auto e porte USB e HDMI.

Riguardo le motorizzazioni, la versione più economica della compatta sportiva nasconde sotto il cofano un motore benzina da 1.4 litri con potenza di 120 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti che, come riportato sopra, parte da 25.800 euro.

L’altra variante è quella con propulsore diesel MultiJet da 1.6 litri da 120 CV coadiuvato da una trasmissione manuale a 6 velocità, anche se può essere abbinato anche il cambio automatico TCT. Il prezzo per la versione diesel è di 26.300 euro con manuale e di 28.300 con automatico.