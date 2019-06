Alfa Romeo Racing fiduciosa in vista del Gran Premio del Canada

Alfa Romeo Racing è fiduciosa che le caratteristiche del circuito di Montreal le aiuteranno ad ottenere un buon risultato nel Gran Premio del Canada migliorando l’attuale nona posizione in classifica dopo sei gare alle spalle di Racing Point. A proposito dell’imminente Gran Premio del Canada, Kimi Raikkonen ha dichiarato: “Montreal dovrebbe rivelarsi utile, ma ad essere onesti, in questa stagione le cose non stanno andando secondo i piani. Spero che facciamo funzionare le gomme, solo allora si vedrà il pieno potenziale della vettura. La nona posizione nel Campionato Costruttori non è la posizione che avremmo dovuto avere a questo punto del campionato. ”

Antonio Giovinazzi invece ha dichiarato: “Guiderò a Montreal per la prima volta nella mia carriera. Ho avuto due buone settimane per ricaricare le batterie, sono andato al Giro d’Italia e ho assistito alla gara della MotoGP al Mugello, ma ora sono nuovamente concentrato sulla Formula 1. Il circuito canadese ha dato luogo in passato a molte gare interessanti ed è un posto con buone opportunità di sorpasso, quindi non vedo l’ora che arrivi domenica, spero che possiamo ottenere i risultati che meritiamo “.

Il team principal di Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur ha invece detto: Stiamo andando a Montreal con fiducia. Le caratteristiche del circuito dovrebbero tornarci utili ed è una di quelle che permettono il sorpasso, qualcosa che non abbiamo sperimentato nei circuiti precedenti pur avendo un buon passo di gara. La classifica dei team è molto stretta, solo cinque punti separano il quinto posto dal nono in campionato, quindi ogni errore ha un prezzo alto, ma sappiamo di poter fare una buona prestazione in Canada e migliorare la nostra posizione in classifica.”