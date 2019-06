Black Hawk Expedition: la vecchia Jeep Wrangler secondo Chelsea Truck Company

Anche se la nuova Jeep Wrangler è migliorata parecchio rispetto alla precedente generazione, la vecchia iterazione rimane comunque un fuoristrada molto capace. Per questo Chelsea Truck Company ha deciso di modificare un esemplare della vecchia Jeep Wrangler e il risultato è davvero interessante.

La Black Hawk Expedition, il nome che ha dato il tuner al 4×4, dispone di guida a destra, di un motore da 3.6 litri da 280 CV della Wrangler 2018 e appena 80 km percorsi. Il veicolo sfoggia una carrozzeria verniciata in Forest Green 3D che gli conferisce un aspetto molto simile a un mezzo militare.

Black Hawk Expedition: Chelsea Truck Company svela la sua versione del Jeep Wrangler 2018

La Black Hawk Expedition vanta un nuovo paraurti anteriore, dei parafanghi allargati, un cofano con presa d’aria, una griglia frontale con 4 barre e altro ancora. Chelsea Truck Company ha installato dei fari a LED DRL tra paraurti e parafanghi, delle luci ausiliarie a LED sui montanti A e una barra luminosa sul tetto.

Altre modifiche includono il tappo del serbatoio del carburante in nero satinato, un sistema di scarico quadruplo con terminali da 100 mm, un copri ruota di scorta personalizzato dal tuner, un kit di sollevamento e dei cerchi Mondial Retro da 20” in nero 3D avvolti in pneumatici 275/55.

All’esterno della Jeep Wrangler Black Hawk Expedition sembra molto robusto mentre all’interno è piuttosto accogliente. I passeggeri anteriori siedono su sedili sportivi GTB mentre l’intero rivestimento è in pelle trapuntata e traforata. Ci sono, inoltre, dei tappetini aftermarket, una targhetta identificativa, dei pedali in acciaio forati e altro ancora.

Chelsea Truck Company chiede 739.999 sterline (83.534 euro circa) per questa speciale versione dell’iconico fuoristrada del marchio americano, la cui “qualità costruttiva è paragonabile a quella di un veicolo completamente corazzato” secondo quanto affermato dal tuner.

A confronto, la nuova Jeep Wrangler parte da 44.905 sterline (circa 50.634 euro) nel Regno Unito nella versione a 2 porte mentre il modello a 4 porte costa 1500 sterline (circa 1.692 euro) in più.