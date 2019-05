Ferrari: se va via Vettel potrebbe tornare Alonso

Il futuro di Fernando Alonso rimane sconosciuto. Dopo aver fallito con la McLaren nelle 500 miglia di Indianapolis, il prossimo test dell’asturiano sarà rappresentato dalla 24 ore di Le Mans. Sarà la sua ultima prova nel World Endurance Championship (WEC) con la Toyota e il suo obiettivo sarà quello di ripetere la vittoria e diventare campione WEC. Successivamente però non è chiaro cosa accadrà. Joe Saward, un giornalista veterano che è sempre presente nel paddock di F1, dice che a Monaco c’era la sensazione che Vettel potesse porre fine alla sua carriera alla fine di questa stagione. E questo potrebbe far sì, secondo alcuni, che lo spagnolo possa tornare alla Ferrari dove già Alonso ha corso per 5 stagioni.

Con Mattia Binotto come nuovo caposquadra, la possibilità che lo spagnolo possa tornare è più fattibile dato che l’italiano ha sempre espresso la sua ammirazione per Fernando Alonso. Ovviamente si tratta per il momento di semplici indiscrezioni. Tuttavia se davvero Vettel dovesse appendere il casco al chiodo, il ritorno di Alonso alla Ferrari non sembra essere un’idea così impossibile. Questo in particolare considerando che Lewis Hamilton che ha manifestato interesse per un futuro approdo in Ferrari non si libererà dalla Mercedes prima della fine del 2020.