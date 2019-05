Mole Costruzione Artigianale 001: ecco a quanto è stata venduta all’asta

La famosa casa d’aste RM Sotheby ha venduto all’asta sabato 25 maggio una speciale Alfa Romeo 4C denominata Mole Costruzione Artigianale 001, che è stata sviluppato da un’Alfa Romeo C4 usata che, sul contachilometri aveva già 40.000 chilometri. Sicuramente coloro che hanno avuto l’opportunità di assistere all’ultimo Salone dell’auto di Ginevra 2019 si ricorderanno di questa auto, che proprio in quella occasione fu presentata per la prima volta al pubblico. Il suo designer è stato Umberto Palermo, che ha scelto di sostituire tutte le parti del corpo della vettura originale con nuovi pezzi che hanno contribuito a plasmare la sua creazione. Tra l’altro, l’obiettivo di Palermo era quello di creare un’auto sportiva che mostrasse le caratteristiche di alcuni dei più recenti modelli di Alfa Romeo come lo Stelvio o la Giulia, ma che allo stesso tempo avesse alcuni dettagli che contribuissero all’aspetto aerodinamico dell’auto, da lì deriva il design estremo di questo modello unico che è in grado di incanalare l’aria attraverso i suoi fari.

L’auto è stata venduta all’asta al prezzo di 166.750 euro

Come il suo corpo, anche la parte interna di questa vettura ha subito un profondo rinnovamento, infatti è stata prestata particolare attenzione alla finitura e alla selezione dei materiali utilizzati, con Rivestimenti in pelle color cammello e nero che possono essere visti sia nei sedili, nella consolle centrale, nel cruscotto e nel volante, sia in alcuni componenti in fibra di carbonio e in alluminio. Ciò che è rimasto intatto è il suo propulsore, in quanto ha conservato il motore originale che aveva l’originale Alfa Romeo C4, vale a dire un potente motore a 4 cilindri e 1,8 litri di turbocompressore, in grado di generare circa 237 cavalli di potenza e 349 Nm di coppia. L’auto è stata venduta all’asta al prezzo di 166.750 euro. La vettura dunque è stata venduta ad un prezzo inferiore alla base d’asta di partenza che era di 300 mila euro.