FCA: l’alleanza con Renault potrebbe essere ufficializzata già lunedì

A distanza di poche ore dai primi rumors diffusi dal Financial Times, si torna a parlare della possibile alleanza tra FCA e Renault. Secondo le ultime indiscrezioni di quest’oggi, confermate da diversi magazine internazionali a partire da Bloomberg e Reuters, nel corso della giornata di domani lunedì 27 maggio dovrebbero riunirsi i consigli di amministrazione di FCA e Renault per discutere le proposte d’accordo emerse dalle trattative (andate avanti in segreto per diverse settimane, molto probabilmente).

A margine delle riunioni del CdA, FCA dovrebbe annunciare la prima bozza di accordo preliminare con Renault che, dopo ulteriori lavori “tecnici, dovrebbe sfociare nell’accordo definitivo relativo all’alleanza tra il gruppo italo-americano e l’azienda francese che, ricordiamo, fa parte dell’alleanza Renault Nissan Mitsubishi.

Stando alle prime indiscrezioni, Nissan non avrebbe partecipato alla trattativa tra FCA e Renault ma potrebbe ugualmente entrare a far parte dell’accordo finale con l’obiettivo di creare un gruppo unico che potrebbe arrivare a valere circa 33 miliardi di Euro di capitalizzazione. Ricordiamo che l’alleanza tra Renault e Nissan è tutt’altro che equilibrata con Renault che detiene circa il 43% di Nissan (ed il diritto di voto nel consiglio d’amministrazione) mentre Nissan detiene “solo” il 15% di Renault.

Secondo alcune fonti riportate da Reuters, inoltre, l’accordo finale è vicino ma la trattativa potrebbe non arrivare ad una conclusione positiva. L’instabilità dell’alleanza Renault Nissan, soprattutto dopo il caso dell’arresto del CEO Ghosn, potrebbe giocare un ruolo determinate nel mancato raggiungimento di un accordo definitivo tra le parti in gioco che, in ogni caso, potrebbero essere arrivate ad una prima bozza di accordo.

Al momento, non è chiara la tipologia di alleanza che potrebbe instaurarsi tra FCA e Renault. L’accordo tra le aziende potrebbe andare ben oltre una semplice condivisione di progetti e piattaforme. Sul tavolo, infatti, potrebbe esserci uno scambio di capitale che andrebbe a creare un’alleanza molto stretta e destinata a durare nel tempo tra FCA e l’azienda francese.

Secondo alcune fonti, l’accordo tra FCA e Renault darà vita ad qualcosa di molto più profondo di una semplice partnership. Stando alle indiscrezioni diffuse da Bloomberg, nei mesi scorsi sia l’amministratore delegato di FCA Manley che il presidente John Elkann si sarebbero recati in diverse occasioni in Francia per generici “incontri di lavoro”. La trattativa con Renault, quindi, potrebbe avere radici decisamente lontane nel tempo.

Ricordiamo che FCA è da tempo alla ricerca di un partner come confermato, recentemente, anche da Manley. Nei mesi scorsi, si è parlato con insistenza di PSA, altro gruppo francese che, come Renault, è molto forte in Europa e praticamente assente in Nord America. Tra i possibili partner era emerso anche il gruppo Hyundai che, da tempo, è alla ricerca di un’alleanza in Europa e Nord America.

Rumors ed indiscrezioni su possibili trattative tra FCA e gruppi come PSA e Hyundai sono emersi, ciclicamente, nei mesi scorsi ma non hanno mai raggiunto i livelli di concretezza delle indiscrezioni legate all’alleanza con Renault che, in queste ultime ore, è stata confermata da tutte le principali fonti giornalistiche sparse per il mondo.

E’ chiaro che un’alleanza stretta tra FCA e Renault, con la nascita di un nuovo soggetto che vada ben oltre ad una semplice partnership, potrebbe dar vita ad un colosso aziendale che il settore automotive non ha mai visto. Sommando le vendite di FCA con quelle dell’alleanza Renault Nissan Mitsubishi, infatti, si arriva ad oltre 15 milioni di unità consegnate all’anno, un risultato superiore di circa 5 milioni di unità a quello ottenuto nel 2018 dal gruppo Volkswagen, attuale leader del settore automotive.

Per ora, in conclusione, non ci resta che attendere la giornata di domani 27 maggio per scoprire quali saranno i possibili sviluppi futuri della trattativa tra FCA e Renault. Come evidenziato dai rumors di queste ore, già nel corso delle prossime ore potrebbe arrivare la conferma di un primo accordo preliminare tra le parti. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo possibile partner di FCA.