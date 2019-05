Alfa Romeo Racing: a Kimi Raikkonen non piace il nuovo tracciato di Monaco

Kimi Raikkonen non è un fan del nuovo layout di Monaco e preferisce invece la pista prima dei cambiamenti. Il finlandese ritiene che prima Monaco favorisse la bravura dei piloti mentre adesso chi ha la macchina più veloce vince. Il pilota dell’Alfa Romeo Racing in ogni caso si augura di poter tornare in zona punti dopo la delusione del Gran Premio di Spagna. “Potrebbe essere un bel posto in cui guidare ma onestamente non mi piace più così Monaco”, ha detto Raikkonen a GrandPX.

“Non è più la pista in cui ho guidato quando sono venuto qui per la prima volta”, ha detto. ” L’angolo della piscina era più stretto, la prima curva aveva una barriera e anche il resto è cambiato “, ha spiegato Kimi Raikkonen. “Prima, il pilota era in grado di fare la differenza qui, ma adesso non più”, ha aggiunto. “Ora, l’auto veloce è sempre al top.” Monaco è uno dei fine settimana più iconici tra i Gran Premi sul calendario di Formula 1. È un peccato che i piloti sentano che non è un circuito buono come una volta, ma è comunque rimane lo stesso uno spettacolo incredibile sia per noi che per il pubblico.