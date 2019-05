Fiat ha lanciato in Argentina una edizione limitata della berlina Cronos

Nell’ambito delle celebrazioni per un secolo di vita in Argentina, la Fiat ha presentato l’edizione limitata Cronos Centenario. Si tratta di cento unità differenziate per dettagli estetici esterni ed interni dalle versioni normali. Questa edizione limitata è sviluppata sulla variante top di gamma del modello fabbricato a Cordoba. Questa edizione ha un corpo bicolore, dipinto in grigio e nero. I loghi di Fiat sono stati oscurati, così come le ruote da 16 pollici che mantengono il design della versione Precision, su cui è basato, ma qui sono completamente nere. La vettura sarà disponibile dal 6 giugno.

Fiat Cronos Centenario dispone inoltre di uno spoiler, di specchietti retrovisori luminosi e sulla parte posteriore ha un emblema che identifica questa edizione limitata. Lo stesso è replicato nell’interno, di cui la Fiat non ha rivelato le foto, nei rivestimenti dei tappeti e nella tappezzeria. Non ci sono cambiamenti nella meccanica. Il motore infatti è lo stesso 4 cilindri 1,8 di 130 CV e 18,6 kgm di coppia massima della versione ordinaria. Questo motore viene associato qui ad un cambio automatico a 6 marce. All’interno spicca il sistema multimediale Uconnect, con uno schermo tattile da 7 pollici dove vengono anche visualizzate le immagini della telecamera di retromarcia. Cronos è prodotto nella fabbrica del marchio a Ferreyra, in provincia di Cordoba ed è la versione berlina a tre volumi di Argo, un modello che arriva dal Brasile.