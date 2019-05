Leclerc presto numero uno della Ferrari, parola di Felipe Massa

Felipe Massa intervistato sul futuro della Ferrari ha rilasciato interessanti dichiarazioni. L’ex pilota brasiliano di Formula 1 ha detto che secondo lui il giovane Charles Leclerc ha tutte le carte in regola per diventare presto il nuovo numero uno della scuderia del cavallino rampante. Massa inoltre ritiene che molto presto arriverà la prima vittoria del giovane monegasco che domenica correrà il Gran Premio di casa a Monaco.

Intervistato da Sky, Massa tra le altre cose ha detto: “Charles Leclerc sta spingendo Vettel e viceversa, è bello vedere questo agonismo, Leclerc non è ancora pronto per essere adesso il numero uno della Ferrari ed è normale che commetta degli errori, ma presto sarà in grado di essere il pilota di punta. Vedremo dunque se l’ex pilota della Ferrari avrà visto giusto sul talento monegasco che già lo scorso anno al suo debutto in Formula 1 con Alfa Romeo Racing sembra aver convinto la critica. Leclerc avrebbe già potuto vincere il suo primo Gran Premio con la Ferrari in Bahrain se un problema al motore non avesse costretto il monegasco a concludere al terzo posto dietro alle Mercedes dopo aver dominato per tutta la gara. Dopo un GP di Spagna deludente la speranza per le Ferrari è quella di fare bene a Montecarlo.