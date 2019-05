Ferrari: il concessionario Joe Macari mette in mostra alcune vetture epiche | Video

Londra è abitata da persona parecchio ricche e giustamente ci sono anche una miriade di concessionari di auto sparsi un po’ per tutta la capitale britannica che mettono in mostra dei modelli davvero unici. Joe Macari è uno dei concessionari più famosi ed impressionanti presenti in città.

Un interessante video pubblicato su YouTube mostra l’attuale collezione di auto esposta proprio presso questa concessionaria britannica. Purtroppo, non siamo sicuri che tutte le auto mostrate siano in vendita ma molte di queste lo sono, secondo quanto riportato sul sito Web ufficiale.

Ferrari: Joe Macari mostra la sua collezione di Supercar di Maranello

Forse il modello più interessante è la speciale LaFerrari appartenuta a Jay Kay, dipinta di un particolare verde e con appena 3058 km percorsi. Oltre alla Supercar ibrida, Joe Macari ha in esposizione due Ferrari Enzo, di cui uno è l’unico esemplare composto da un corpo completamente in fibra di carbonio.

Secondo addetti ai lavori, questa Ferrari Enzo sarebbe stata modificata dalla società italiana Carrozzeria Zanasi qualche anno fa. Il risultato finale è un qualcosa di sbalorditivo. Sempre nello stesso filmato troviamo due F50, un paio di 599 GTO, una rarissima 599 SA Aperta, una 488 Pista e una 250 SWB.

Il famosissimo concessionario londinese, però, ha altre auto non Ferrari come la McLaren Senna rivestita di blu, una Lamborghini Miura e una McLaren 675LT Spider.