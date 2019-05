Kimi Raikkonen festeggerà a Monaco il suo GP numero 300

Il Gran Premio del Monaco 2019 sarà la 300esima gara di Formula 1 per uno dei personaggi più popolari sulla griglia. Ci riferiamo naturalmente all’esperto pilota finlandese di Alfa Romeo Racing: Kimi Raikkonen. Il finlandese diventerà solo il quinto pilota a correre 300 o più Gran Premi. Solo Michael Schumacher, Jenson Button, Fernando Alonso e Rubens Barrichello siedono al di sopra di Raikkonen. Tutti piloti che però il finlandese dovrebbe superare da qui alla conclusione del suo contratto con Alfa Romeo Racing alla fine della prossima stagione.

Kimi Raikkonen ha fatto il suo debutto in Formula 1 con la scuderia Sauber con la quale ha ottenuto i suoi primi punti. La prima vittoria in un Gran Premio è invece avvenuta dopo il suo passaggio alla McLaren nella stagione 2003. Il finlandese vanta anche una vittoria nel mondiale piloti di Formula 1 del 2007 a bordo di una Ferrari, nella sua prima stagione con la scuderia del cavallino rampante. Dopo uno stop di alcuni anni, Raikkonen è tornato in Formula 1 con la Lotus nel 2012. Nelle due stagioni con la scuderia inglese, il pilota finlandese ha vinto due Gran Premi. Poi vi è stato il ritorno in Ferrari per altri 5 anni con una sola vittoria lo scorso anno ed infine l’approdo in Alfa Romeo Racing con la quale Kimi Raikkonen dovrebbe chiudere la sua lunga carriera alla fine del prossimo anno.