Coulthard: Leclerc ha la vita più facile di Vettel alla Ferrari

L’ex pilota di F1 David Coulthard ha detto che la vita è più facile per Charles Leclerc in Ferrari rispetto al suo compagno di squadra Sebastian Vettel perché le aspettative per i due piloti sono diverse. Finora in questa stagione la Ferrari ha subito il dominio della rivale Mercedes, che ha messo insieme una serie impeccabile di cinque consecutivi uno-due. La Ferrari ha superato le Silver Arrows occasionalmente, in sessioni di prove libere ma anche in qualifica in Bahrain, dove Leclerc e Vettel hanno guidato la griglia. Quella performance e il successivo dominio di Leclerc sulla corsa fino a quando un motore non ha messo KO il Monegasco, hanno portato molti a credere che il giovane pilota della Scuderia del cavallino rampante finirà per superare Vettel e diventare il leader de facto della squadra italiana.

Coulthard tuttavia ha messo in evidenza come le cose per i due piloti della Ferrari siano al momento molto diverse. “Charles fa quello che deve fare”, ha detto l’ex pilota ad Auto Bild. “Vuole essere più veloce, se vede uno spazio, entra. Sebastian invece ha un altro obiettivo: rendere la Ferrari una macchina vincente, quindi qui abbiamo a che fare con due diversi tipi di pressione. Seb deve vincere, tutto il resto non è abbastanza buono, per Charles tutto è più facile, deve solo essere più veloce di Sebastian e dimostrare di poter battere un quattro volte campione del mondo e avere un grande futuro.