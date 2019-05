‘La Ferrari probabilmente finirà sesta o settima a Monaco’ secondo Marko

Secondo il capo della Red Bull Helmut Marko a Monaco la Ferrari piuttosto che pensare di raggiungere le Mercedes dovrebbe preoccuparsi di non scivolare ulteriormente indietro in classifica. “Se la Ferrari non è in grado di generare downforce e trazione, probabilmente finiranno solo al sesto o settimo posto nel Gran Premio di Monaco”, ha detto Marko a Autobild. “La loro debolezza era evidente nell’ultima gara di Barcellona, ​​che ricorda da vicino il circuito di Monaco: il loro motore è molto buono, ma manca di carico aerodinamico e di trazione”.

Sebbene la Red Bull sia andata bene a Monaco negli ultimi anni, Helmut Marko crede che la Mercedes sarà dura da battere questa volta, con l’impressionante passo di prova tenuto dal debuttante Nikita Mazepin mercoledì a Barcellona nei test post GP di Spagna. Il numero uno di Red Bull in proposito ha aggiunto: “Che un pilota di Formula 2 di second’ordine riesca ad ottenere quasi al debutto il tempo più veloce nei test fa capire quanto sia superiore in questo momento la Mercedes. Vedremo dunque se le profezie di Helmut Marko su Ferrari e Mercedes a Monaco si avvereranno nel corso del prossimo Gran Premio che si terrà nel principato il prossimo week end.