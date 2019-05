Kimi Raikkonen rivela cosa sta apprezzando in Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen ha detto che un miglioramento nel suo tempo libero lontano dalla pista ha contribuito ad aumentare il suo piacere di correre in Formula 1 nel 2019 da quando è approdato in Alfa Romeo Racing lasciando la Ferrari. Il finlandese ha assunto il ruolo di pilota senior dell’Alfa Romeo quest’anno, ma vede poca differenza tra i suoi compiti di ora e quelli che aveva alla Scuderia del cavallino rampante. Raikkonen ha avuto un buon inizio di campionato all’Alfa Romeo Racing, l’ex team Sauber con cui ha debuttato in F1 nel 2001, segnando tutti e 13 i punti della squadra fino a questo momento.

Il veterano è rimasto costante come sempre, nonostante adesso non lotti più per la vittoria ma solo per arrivare in zona punti. “Penso che guidare sia più o meno lo stesso”, ha detto. “Certo che se guidi e stai nelle prime posizioni in gara è probabilmente più divertente, ma dipende da molte cose, da gara a gara. In generale, fuori dall’auto ho ovviamente più tempo libero e di sicuro mi diverto di più. E l’atmosfera è molto bella, quindi sono molto felice. Ovviamente voglio fare meglio, ma sì, sono felice.”

“In alcune aree probabilmente abbiamo bisogno di più ma penso che il team stia ancora crescendo”, ha aggiunto Kimi Raikkonen. “Solo pochi anni fa si trovavano in una situazione piuttosto brutta ed è abbastanza impressionante quanto siano andati avanti in un breve periodo di tempo. Forse con la mia esperienza posso aiutarli in alcune aree, ma non mi sento meno o più importante di prima.”