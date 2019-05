Maserati annuncia la collaborazione con l’azienda vitivinicola Antinori

Nelle scorse ore, Maserati ha annunciato la collaborazione con Antinori, una storica azienda vitivinicola toscana. La casa automobilistica modenese ha scelto Antinori per sottolineare uno dei valori principali del marchio, ossia l’eccellenza italiana come valore comune delle proprie culture aziendali nella rigorosa ricerca della qualità.

L’azienda vitivinicola produce vino da oltre 600 anni e da 26 generazioni. In tutti questi anni, la famiglia Antinori ha sempre gestito direttamente la propria attività facendo scelte innovative e alcune volte anche coraggiose.

Maserati: il Tridente ora collabora con l’azienda Antimori per portare l’eccellenza italiana anche all’estero

La collaborazione tra Maserati e Antinori si svilupperà tramite vari eventi e iniziative che si svolgeranno sia in Italia che all’estero e prenderanno ispirazione ai valori comuni di entrambe le società italiane, ossia tradizione, innovazione, ricerca continua della perfezione, artigianalità e passione per la qualità.

Grazie a tutti questi valori comuni, Maserati e Antinori condivideranno le loro storie centenarie in tutto il mondo con lo scopo di far conoscere l’eccellenza italiana. In particolare, il Tridente potrà far conoscere la sua attuale gamma composta dall’ammiraglia Quattroporte, dalla berlina sportiva Ghibli, dal primo SUV Levante e dalle sportive GranTurismo e GranCabrio.

Abbiamo di fronte una gamma di vetture Maserati completa poiché propongono motori sia diesel che benzina, trazione posteriore e integrale, materiali di prima qualità e soluzioni tecniche d’eccellenza.