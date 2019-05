Alfa Romeo: nuovo Porte Aperte il 18 e 19 maggio per Giulia e Stelvio Sport-Tech

La scorsa settimana, Alfa Romeo ha aperto gli ordini per le nuove versioni Sport-Tech delle sue Alfa Romeo Giulia ed Alfa Romeo Stelvio. Si tratta di due nuove serie speciali che vanno ad arricchire, dopo diversi mesi di totale assenza di novità, la gamma dei due modelli di segmento D della casa italiana con l’obiettivo di dare una nuova spinta alle vendite che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, stanno facendo registrare risultati decisamente negativi in Italia ed anche in Europa.

Per scoprire tutte le caratteristiche delle nuove Giulia e Stelvio Sport-Tech, la casa italiana ha in programma un primo Porte Aperte per il week end del 18 e 19 maggio. Nel corso di questo fine settimana che inizierà tra poche ore, recandosi in concessionaria sarà possibile scoprire tutte le caratteristiche delle due nuove serie speciali che, ricordiamo, per tutto il mese di maggio saranno protagoniste di un’offerta lancio molto interessante.

Vediamo, qui di seguito, quali sono le offerte lancio e la dotazione di serie per Giulia e Stelvio in versione Sport-Tech.

Alfa Romeo Giulia Sport-Tech

Sino a fine mese, infatti, sarà possibile acquistare la nuova Alfa Romeo Giulia Sport-Tech ad un prezzo promozionale di 35.900,00 Euro (IPT e contributo PFU esclusi). La variante in offerta presenta il motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, la trazione posteriore ed il cambio automatico ad 8 rapporti. In listino c’è anche il motore 2.0 turbo benzina da 200 CV, sempre abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti.

La dotazione di serie di questa serie speciale include il sistema Alfa Connect con display da 8.8 pollici e integrazione Apple Car Play ed Android Auto, Alfa Connected Services e radio DAB. Di serie, inoltre, troviamo i cerchi in lega bruniti a 5 fori da 18 pollici, i vetri privacy, i sensori di parcheggio posteriori, i fari Bi-Xenon 25 W e l’Adaptive Cruise Contro.

La nuova Giulia Sport-Tech è ordinabile nelle versioni Rosso Alfa, Bianco Alfa, Nero Vulcano e Grigio Stromboli. Da notare, inoltre, la possibilità di personalizzare ulteriormente la berlina scegliendo tra diversi cerchi in lega differenti rispetto a quelli proposti di serie.

Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech

Per quanto riguarda il nuovo Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech, invece, l’offerta lancio valida sino a fine maggio prevede un prezzo di partenza di 41 mila Euro (con uno sconto di oltre 7 mila Euro rispetto al listino) che si riferisce alla versione con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore. In listino, il nuovo Stelvio Sport-Tech è disponibile anche nelle versioni con motore 2.2 Turbo Diesel 190 CV Q4 e 2.0 benzina da 200 CV Q4.

La dotazione di serie della nuova versione speciale del SUV della casa italiana comprende il sistema Alfa Connect con display da 8.8 pollici, integrazione Apple CarPlay e Android Auto, Alfa Connected Services, radio DAB. Da notare, inoltre, la presenza del quadro strumento con display a colori da 7 pollici, ‘Adaptive Cruise Control, i fari Bi-Xenon 35w con Adaptive Frontlight System (AFS), i sensori di parcheggio posteriori e lo specchio retrovisore interno elettrocromico.

La nuova variante dello Stelvio è disponibile nelle livree Rosso Alfa, Bianco Alfa, Nero Vulcano e Grigio Stromboli e con i cerchi da 19″ Lusso a nove razze, i cerchi Design da 19″ oppure cerchi da 20″ in due varianti di design.