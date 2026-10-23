Stellantis, il fondatore di Leapmotor a Pomigliano: attesa per le nuove piccole elettriche

A Pomigliano d’Arco, le linee di produzione si sono fermate a causa di una protesta degli autotrasportatori; l’attenzione dei lavoratori è però rivolta anche a una visita che potrebbe fare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Oggi, 23 ottobre, è previsto l’arrivo di Zhu Jiangming, fondatore, presidente e CEO del produttore cinese Leapmotor, partner di Stellantis. Al centro delle aspettative ci sono i piccoli veicoli elettrici (EV) del programma “e-Car”, destinati a incrementare i volumi produttivi e a sostenere l’occupazione.

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Pomigliano e Leapmotor: cosa sappiamo sui tre modelli attesi

Secondo quanto riportato da Repubblica, la visita includerà anche tappe presso due aziende della filiera locale. Non sono previsti annunci ufficiali e non si ipotizza la presenza di alti dirigenti di Stellantis al fianco di Zhu. Ciononostante, la visita riveste una notevole importanza per le maestranze dello stabilimento, in attesa di indicazioni sui modelli in arrivo.

Il piano presentato da Antonio Filosa negli Stati Uniti lo scorso maggio ha delineato tre nuovi veicoli: una Citroën, una Fiat e un terzo modello, rimasto ignoto nelle slide mostrate ad Auburn Hills. Proprio quest’ultimo ha alimentato l’ipotesi che possa trattarsi di un modello a marchio Leapmotor, sebbene non vi sia alcuna conferma in merito.

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Il 12 ottobre, il Chief Technology Officer di Stellantis, Ned Curic, ha indicato Pomigliano come sito produttivo per piccoli veicoli elettrici basati su una piattaforma sviluppata in partnership con Leapmotor (progetto che coinvolge anche lo stabilimento di Mirafiori). Il coinvolgimento del partner cinese in questo progetto industriale rappresenta, dunque, un dato più concreto rispetto alle indiscrezioni sull’identità specifica del terzo modello.

Tra i possibili candidati per le linee di produzione in Campania figura la nuova Citroën 2CV, presentata in anteprima al Salone dell’Auto di Parigi. Anche in questo caso, l’assegnazione del modello specifico resta da chiarire: nella capitale francese, Filosa ha accennato a diverse possibilità senza però sciogliere definitivamente il nodo. Per i dipendenti, la questione cruciale è capire quando questi piani si tradurranno in una produzione effettiva e quale sarà l’impatto sui loro attuali posti di lavoro.

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Il tour europeo di Zhu segue un traguardo importante: il 16 ottobre, Stellantis e Leapmotor hanno celebrato l’avvio della produzione del modello B10 a Saragozza. La partnership, nata attraverso una joint venture nel maggio 2024, sta dunque ampliando la propria presenza industriale al di fuori della Cina.

Per lo stabilimento di Pomigliano, tuttavia, questa visita non equivale ancora all’annuncio dell’inserimento dei veicoli Leapmotor nelle sue linee produttive. Nel frattempo, un altro aspetto da monitorare riguarda Maserati e lo stabilimento di Cassino: il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha indicato il 10 dicembre, in concomitanza con l’Investor Day a Modena, come data in cui sono attese ulteriori novità.