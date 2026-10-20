Nuova Opel Zafira, il render sorprende: la monovolume cambia volto e diventa più grintosa

La nuova Opel Zafira prende forma nei rendering condivisi di recente sui social media da Sezer Design. L’autore digitale indipendente immagina un’evoluzione del monovolume, che mantiene l’attenzione sullo spazio interno adottando al contemporaneo uno stile più audace e deciso.

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Nuova Opel Zafira: Sezer Design reinterpreta il veicolo per famiglie, dentro e fuori

La carrozzeria rossa, abbinata a un tetto nero, mette in risalto proporzioni allungate e superfici pulite ed essenziali. Il frontale presenta una reinterpretazione del design “Vizor”, con il logo posizionato al centro di un pannello scuro e sottili bande luminose che si estendono verticalmente lungo i lati del paraurti. Un’ampia presa d’aria inferiore e dettagli neri conferiscono un carattere più sportivo.

Le fiancate sono caratterizzate da ampi vetri oscurati, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e cerchi in lega bicolore dal design elaborato. La linea del tetto, quasi orizzontale, rafforza il concetto di un abitacolo estremamente versatile, progettato per offrire la massima funzionalità.

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Al posteriore, i gruppi ottici verticali incorniciano il portellone, che ospita l’emblema del fulmine e la scritta “Opel”. All’interno, il tema cromatico rosso-nero prosegue. Tra gli elementi principali figurano il quadro strumenti digitali, una plancia a sviluppo orizzontale arricchita da un’illuminazione d’ambiente e una console centrale dotata di vani portaoggetti chiusi. Il volante mantiene una forma tradizionale e integra i comandi sulle razze.

La storia della Zafira comincia nel 1999, quando il sistema Flex7 permette di ospitare sette persone e ripiegare i sedili posteriori senza doverli estrarre dall’auto. Una soluzione che diventa il tratto distintivo del modello. Nel 2005 arriva la seconda generazione, seguita nel 2011 dalla più grande Zafira Tourer.

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Nel 2019 il nome passa alla Zafira Life, che adotta una carrozzeria da grande multispazio. Il percorso prosegue con l’elettrificazione: oggi la Zafira Electric è proposta in due lunghezze, con configurazioni fino a nove posti e autonomia dichiarata fino a 352 chilometri WLTP.