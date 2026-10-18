Nuova Fiat Freemont, il ritorno prende forma in un render: un SUV con il volto delle nuove Fiat

La nuova Fiat Freemont merita una seconda possibilità? Kleber Silva, noto anche come KDesign, ha posto questo interrogativo sui social media, accompagnandolo con un render che reimmagina le origini del modello. Distanziandosi dal legame con la Dodge Journey, l’autore del progetto digitale immagina una nuova generazione ispirata alla Jeep Compass.

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Nuova Fiat Freemont: un render trae ispirazione dalla Compass per immaginare il suo ritorno

Il design presenta forme squadrate, con una carrozzeria color azzurro abbinata a un tetto nero. Sul frontale, il marchio “FIAT” campeggia al centro di una fascia scura che unisce i gruppi ottici. I sottili elementi luminosi e lo sviluppo orizzontale richiamano il linguaggio stilistico della Grande Panda, allineando questa ipotetica Freemont alla più recente famiglia di veicoli del marchio.

Questo tema stilistico prosegue al posteriore, dove i fanali presentano una grafica segmentata inserita all’interno di un pannello nero. Più in basso compare la scritta “Freemont”, affiancata dal badge “Hybrid”, un dettaglio inserito nel render, sebbene non siano stati forniti particolari tecnici specifici.

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La fiancata mantiene l’impostazione della Compass, caratterizzata da passaruota pronunciati, protezioni scure e una linea del tetto quasi orizzontale. Barre portatutto color argento e grandi cerchi bicolore completano l’estetica robusta. All’interno, l’abitacolo riflette le origini Jeep, con un ampio touchscreen centrale, un quadro strumenti digitale e un selettore del cambio a rotella, mentre sul volante spicca il logo Fiat.

La Freemont originale debuttò a Ginevra nel 2011, rappresentando il primo modello Fiat nato dalla collaborazione con Chrysler. Basata sulla Dodge Journey, veniva prodotta a Toluca, in Messico. Con una lunghezza di 4,89 metri, offriva sette posti e un abitacolo pensato per le famiglie, dotato di sedili ripiegabili e numerosi vani portaoggetti.

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Al lancio, era disponibile con motorizzazioni diesel Multijet da 2,0 litri, nelle varianti da 140 CV e 170 CV; in seguito, vennero introdotte versioni con trazione integrale e cambio automatico. Rispetto al Journey, Fiat ha apportato modifiche alle sospensioni, allo sterzo e all’insonorizzazione per adattare meglio il veicolo alle esigenze del mercato europeo.

Oggi, il ritorno del marchio nel segmento dei veicoli per famiglie è guidato dai modelli Grizzly e Grizzly Fastback, presentati a Parigi insieme ai concept Multiplay e Multiplina. Entrambi i modelli Grizzly hanno una lunghezza inferiore ai 4,5 metri e sono progettati per ospitare motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche.

Durante il salone dell’auto, Arnaud Belloni ha parlato anche di una piccola Fiat altamente competitiva e dello sviluppo di un secondo modello destinato allo stabilimento di Mirafiori. Tuttavia, Antonio Filosa ha subordinato l’assegnazione di nuove produzioni a un miglioramento della competitività, con particolare riferimento ai costi dell’energia e alla logistica.