Citroën vede la luce in fondo al tunnel, il CEO Xavier Chardon resta ancora molto cauto

A Parigi la concept ispirata alla 2CV ha fatto quello che nessun piano commerciale di Citroën aveva previsto: ha riempito gli stand al punto che i venditori hanno dovuto riorganizzarsi per non lasciare la gente in coda. Un problema che a Parigi, sul fronte generalista, non si vedeva da un po’.

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Xavier Chardon, al timone sia di Citroën sia di DS Automobiles, non si lascia però andare ai festeggiamenti. “Eravamo in un tunnel e iniziamo a vedere la luce”, ha detto ad Auto Infos, aggiungendo che il lavoro da fare resta enorme.

Dodici mesi fa il marchio si portava ancora dietro le scorie dei casi Takata e PureTech e un posizionamento da rimettere a fuoco. Oggi, a sentire lui, la spirale si è invertita, crescita a doppia cifra sul mercato europeo delle auto, con prodotti che sono ancora l’eredità della gestione precedente.

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La ricetta è un piano di “riconnessione a 360 gradi” con rete, clienti e fornitori. C’è sempre quella strada, a volte accattivante, a volte molto meno, l’elettrico. Nel primo trimestre gli ordini dei privati sono saliti di oltre il 70% sullo stesso periodo del 2025, e da allora la curva ha superato il 100%, complici carburanti rincarati e modelli più competitivi.

Sul 2027 Chardon fa il prudente, punta al 40% di quota europea per le elettriche, mentre qualcuno sogna il 50%. Partendo dal 25% attuale, dice, sarebbe già un salto enorme. Ricorda che Italia e Spagna non sono la Francia, con la sua elettricità economica e la sua fiscalità spinta.

Sulla redditività la sincerità è quasi sorprendente. La rete migliora nei dieci principali mercati europei, ma “siamo redditizi ovunque? No”. In Francia Citroën è ancora in rosso, tra volumi insufficienti e troppi interventi in officina per difetti di qualità. Sul richiamo Takata ha perfino ammesso che per le concessionarie è stato un affare. Chi esternalizza la carrozzeria, avverte, non ha capito cosa lo aspetta: sull’elettrico gli urti aumentano, e le batterie vanno sapute riparare.

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Resta DS, la parte più scivolosa. Niente corsa al lusso alla tedesca: “Non abbiamo la pretesa di essere un marchio di lusso francese”, dice Chardon. Lo spirito è quello della DS del 1955, innovazione, comfort e audacia. Comunicazione e volumi però devono crescere, perché con i numeri attuali non si va lontano.

La 2CV, dunque, è la nuova spinta per il futuro, con un prezzo intorno ai 15.000 euro? Per ora c’è un sito dove iscriversi.